Scuole chiuse e grande mobilitazione per il passaggio del Giro d'Italia

di Gianmaria Visentin

SAN MARTINO DI VENEZZE (ROVIGO) - È in piena operatività la struttura comunale costituita in vista del passaggio del 101esim, che ci sarà venerdì. La struttura è presieduta dal sindaco Vinicio Piasentini affiancato da Poli, vice segretario e responsabile della Polizia Locale, per l'aspetto amministrativo e del geometra Polo, tecnico comunale, per la viabilità. Poi ci sono i due agenti di Polizia Locale e altri dipendenti comunali. Il tratto interessato dal passaggio della carovana è la provinciale 3, detta Grande Padovana, dal confine con il Comune di Rovigo, fino al ponte sull'Adige al confine con il Comune di Anguillara Veneta e con interessate le vie Saline, Chiaroni e Via Penisola. Il sindaco ha emesso l'ordinanza di chiusura della scuola media, alle 11, e la chiusura della elemntare alle 11.