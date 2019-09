Salmonella nell'Adige, l'Arpav fa i prelievi anche sulla sponda polesana

di Roberta Paulon

ROVIGO - Fine settimana con il fiato sospeso nei comuni rivieraschi della Destra Adige. Dopo le ordinanze che bloccano l’utilizzo dell’acqua del fiume per uso irriguo nei territori di Anguillara e Vescovana per la presenza di salmonella, l’Arpavprav ha finalmente prelevato i campioni delle acque “polesane”. Venerdì in tarda mattinata i furgoni dell’Arpav sono stati avvistati in corrispondenza dei punti prelievo vicino al ponte di Lusia e a San Martino. Tuttavia nessuna comunicazione, da parte dell’Ulss o dell’Arpav, è ancora arrivata ai Comuni che restano in attesa e a ieri, non hanno firmato alcuna ordinanza a titolo precauzionale.