Commercio, via ai saldi con negozi aperti fino alle 23 e animazione in centro

ROVIGO - Negozi aperti fino alle 23 e merce esposta all'esterno. Sabato 1. agosto prendono il via i saldi e il capoluogo proporrà “Saldi sotto le stelle”.

L'iniziativa, organizzata da Confesercenti in collaborazione con il Comune, è stata presentata oggi a palazzo Nodari, presente il presidente del Distretto del Commercio Giacomo Pessa.

"E' un'ulteriore iniziativa dedicata al commercio – ha detto il sindaco Edoardo Gaffeo -. Dopo il successo dei tre giovedì di luglio con Restart, l'amministrazione sta lavorando in collaborazione con Confesercenti e gli altri soggetti coinvolti, per ridare vivacità

Vittorio Ceccato,presidente di Confesercenti, ha spiegato che i negozi fino alle 23 creeranno anche spazi espositivi della merce all'aperto. Funzionerà la diretta di Deltaradio e l'attività di animazione, street food in piazza Matteotti, palloncini e giostra per bambini con giri omaggio ai piccoli con gli scontrini degli acquisti nei negozi del centro. A rallegrare l'atmosfera, le sagome dei personaggi Marvel e Disney. © RIPRODUZIONE RISERVATA