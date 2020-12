SALARA - Sembrava una domenica come tutte le altre. L’immancabile corsa, con qualsiasi condizione meteo, lungo le vie del paese con gli amici, gli scatti, l’andatura poi rallentata, le battute, le risate e uno sguardo al paesaggio circostante. Poi Lauro Mazzola ha salutato la compagnia con l’impegno di rivedersi al martedì per nuovi chilometri da percorrere in compagnia. Il 69enne di Salara è rientrato a casa: ma quando è uscito dal bagno, è stato colto da un malore fulminante, verso le 14, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Inutile la corsa disperata dell’ambulanza, sopraggiunta in via Sabbioni: per il salarese non c’è stato nulla da fare. E’ morto così, domenica, il 69enne molto conosciuto in paese per la sua grande passione per il podismo. Era sposato con Tiziana, il figlio 21enne Riccardo è un calciatore in forza alla Fiessese in Prima categoria. Lascia anche il fratello maggiore, Giuliano.

GESTORE DEL MULINO

La famiglia aveva gestito un mulino a Salara e Lauro era sempre rimasto affezionato a quell’ambiente lavorativo: quando il mulino aveva chiuso i battenti, Mazzola era rimasto nel settore ed era diventato rappresentante di farine e derivati. Per anni aveva varcato le porte d’ingresso dei tanti panifici della zona, sia in Alto che in Medio Polesine, scambiando quattro chiacchiere con i titolari e regalando sorrisi con la sua bonaria presenza. Viene ricordato come un uomo sempre pronto alla battuta, con il pallino della corsa. Fino a una decina d’anni fa gareggiava per i colori della Salcus Santa Maria Maddalena, disputando diverse competizioni di carattere provinciale e regionale. Poi, assieme ad altri amici di Salara, aveva scelto di staccarsi dal gruppo e coltivare ancora la passione a livello amatoriale. Non mancava, però, quel pizzico di competitività nelle corse con gli amici.

EX SALCUS

Ogni tanto il gruppetto partecipava agli eventi organizzati dalla Fiasp Verona, camminate non competitive aperte a tutti gli appassionati e senza classifica finale. È un’altra tragedia che colpisce da vicino i podisti di Salara dopo la scomparsa, avvenuta solo pochi mesi fa, del 41enne Diego Gallani. Triste il sindaco Lucia Ghiotti: «La famiglia di Lauro Mazzola è conosciuta in paese: siamo rimasti sconvolti. Esprimo ai parenti le mie più sentite condoglianze». Lauro Mazzola alla domenica pomeriggio seguiva le partite del figlio Riccardo, promettente difensore classe ‘99, della Fiessese in Prima categoria. La compagine biancazzurra, tramite un breve intervento del direttore sportivo Matteo Carrieri, ha firmato una nota di vicinanza ai parenti: «La società Asd Fiessese esprime il proprio cordoglio alla famiglia e si stringe al dolore del proprio calciatore Riccardo Mazzola per la perdita del padre». I funerali saranno celebrati giovedì alle 10 nella chiesa di Salara.

