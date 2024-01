Rovigo. Fa sedere una ragazza su di sé, poi la tocca fra le gambe e sul seno: sacerdote condannato

ROVIGO - Avrebbe fatto sedere sulle proprie gambe una giovane poco più che maggiorenne, con una fragilità psicologica, le avrebbe infilato le mani dentro i pantaloncini, toccandola nelle parti intime, poi le avrebbe baciato il collo e, dopo averle slacciato il reggiseno, le avrebbe palpeggiato i seni.

La sentenza

È nei suoi confronti che oggi, il Collegio del Tribunale di Rovigo ha pronunciato una sentenza con la quale lo ha riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale, nella sua ipotesi lieve, condannandolo ad una pena di tre anni di reclusione, con l’interdizione in perpetuo dagli uffici inerenti tutela, curatela e amministrazione di sostegno, e per cinque anni dai pubblici uffici, oltre al pagamento di un risarcimento per i danni morali subiti dalla vittima, costituita parte civile con l’avvocato Sandra Passadore, da liquidarsi in separato giudizio, ma con una provvisionale immediatamente esecutiva da 10mila euro.

I fatti al centro del processo sono avvenuti nel luglio 2022, a Lusia, a casa del sacerdote, don Peter Onyenso, ordinato nel 2011, originario della Nigeria e negli ultimi anni collaboratore pastorale in varie parrocchie. La denuncia della ragazza è stata presentata ai carabinieri il mese successivo. Un processo delicato, con la difesa, affidata all’avvocato Cecilia Tessarin, che ha cercato di evidenziare contraddizioni e scarsa affidabilità della vittima, portando sul banco dei testimoni anche vari sacerdoti. L'accusa, rappresentata dal pm Sabrina Duò, che nell’arringa ha rimarcato anche la presenza di una foto, che sarebbe stata scattata dalla ragazza, nella quale si vedono delle mani sul corpo, ma non i volti, aveva chiesto una condanna a 2 anni e 6 mesi.