ROVIGO Il rumore del traffico lungo la tangenziale est sorvegliato speciale. L’Arpav ha comunicato al Comune che è in partenza l’attività di rilievo delle emissioni acustiche da parte dei suoi tecnici lungo l’asta stradale sul territorio comunale. La misurazione sarà utile per capire se l’impatto del traffico ha delle conseguenze importanti sui residenti delle zone adiacenti l’infrastruttura viaria. Non a caso da anni il Comune chiede all’Anas, ente titolare della gestione della Statale 16 di cui la tangenziale rappresenta il lungo tratto cittadino, che vengano montate, in corrispondenza dei centri abitati, delle barriere fonoassorbenti per attutire il rumore. Anni di richieste, però, che sono rimaste sempre inascoltate, tant’è che anche l’amministrazione Gaffeo e in particolare, l’assessore Giuseppe Favaretto in più occasioni si è rivolto all’ente per sollecitare l’intervento, ma a oggi, non sono ancora arrivate risposte di conferma dei tempi indicati.

FONDI PREVISTI

L’Anas ha già finanziato per 2,5 milioni l’intervento, la cui progettazione è stata avviata da mesi, e aveva anche annunciato che l’installazione sarebbe partita a inizio 2023.

Anche la campagna di rilevamento dei rumori da parte dell’Arpav era programmata da tempo: lo scorso marzo l’amministrazione aveva infatti annunciato che le analisi si sarebbero svolte, in particolare, in prossimità delle vie Concilio Vaticano II e Maffei, nonché Montanara a Boara Polesine.

IL PONTE SULL’ADIGE

A ogni modo, le barriere fonoassorbenti non solo l’unico intervento di competenza dell’Anas che dovrebbe essere realizzato sul territorio comunale e sul quale Palazzo Nodari è in attesa di aggiornamenti da quando, a inizio marzo, i vertici regionali dell’ente, Ettore de la Grennelais, responsabile Area Gestione Veneto, e gli ingegneri Umberto Vassallo e Giuseppe Militello hanno incontrato il sindaco Edoardo Gaffeo e lo stesso Favaretto. In ballo ci sono, in primo luogo, i lavori del ponte sull’Adige. I lavori di manutenzione straordinaria già approvati, autorizzati e finanziati, dovrebbero iniziare entro settembre e prevedono un investimento di circa 3 milioni. In una fase successiva a questo primo stralcio, secondo quanto emerso nella riunione dello scorso marzo, è previsto poi un intervento di restauro completo del ponte, sul quale grava il vincolo monumentale della Soprintendenza, ma quest’ultimo progetto, da oltre 13 milioni, è ancora in fase di elaborazione.

L’INCROCIO DI BORSEA

Sul tavolo, infine, c’è ancora l’ipotesi di realizzare una rotatoria all’incrocio tra la tangenziale e via Savonarola, alle porte di Borsea, per risolvere, una volta per tutte, il punto nero del traffico determinato dall’attuale incrocio regolato dal semaforo. Del resto il nodo stradale, negli anni, è stato più volte teatro di incidenti anche gravi e tutte le amministrazioni che si sono succedute a Palazzo Nodari hanno cercato di risolverlo. L’ultima parola, però, spetta all’Anas, ma anche su questo fronte, tarda ad arrivare.