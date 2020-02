Il FemiCz schiaccia 36-29 i Diavoli: Rovigo campione d'inverno

Rovigo vince 36 29 ed e campione d'inverno: spettacolo allo Stadio “Mario Battaglini” fra Femi-CZ Rugby Rovigo e Valorugby Emilia.



CLASSIFICA

Rovigo 46, Valorugby 43.



LA PRESENTAZIONE

Queste le parole di coach Umberto Casellato :”Sarà un’altra partita difficile quella di sabato contro il Valorugby. È una di quelle squadre, che a detta di tutti, è tra le favorite del campionato. Vogliamo lasciarci alle spalle la partita del weekend scorso contro il Petrarca, soprattutto migliorando l’attitudine al combattimento. Sarà una partita difficile e particolare per via dei molti ex rossoblù che affronteremo. Noi siamo pronti e tranquilli per affrontare un’altra sfida.”



FORMAZIONI

Femi: Odiete; Cioffi, Angelini, Modena, Bacchetti; Antl, Piva; Michelotto, Vian, Ruggeri; Ferro (cap.), Mtyanda; D’Amico, Cadorini, Pomaro. A disposizione: Momberg, Mienie, Pavesi, Mantovani, Liut, Citton, Visentin, Lisciani.



Valorugby: Farolini; Costella, Paletta, Majstorovic, Vaeno; Rodriguez, Fusco; Amenta, Rimpelli, Mordacci; Du Preez, Dell’Acqua; Chistolini (cap), Luus, Sanavia. A disp. Ferro, Romano, Randisi, Balsemin, Favaro, Messori, Bacchi, Gennari/Bonavolotà. All.Manghi.





LE ALTRE GARE di sabato 8 febbraio, Colorno-Petrarca; Calvisano-Fiamme Oro; Lazio-Viadana; San Donà-Lyons; domenica 9 febbraio Medicei-Mogliano.



Ultimo aggiornamento: 8 Febbraio, 16:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA