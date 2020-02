La FemiCz Rugby Rovigo sfida i Diavoli per il titolo di campione d'inverno

ROVIGO È tempo di un’altra importante sfida allo Stadio “Mario Battaglini”: sabato 8 febbraio alle ore 15, la FEMI-CZ Rugby Rovigo ospita il Valorugby Emilia. Chi vince si aggiudica il titolo di campione d'inverno del campionato di rugby, essendo le due formazioni distanziate di un punto in classifica: Rovigo primo a 42, Valorugby secondo a 41.



Ad arbitrare l’undicesima giornata del Peroni TOP12 di rugby sarà il signor Andrea Piardi (Brescia). I giudici di linea saranno Matteo Liperini (Livorno) e Filippo Bertelli (Brescia)e il quarto uomo sarà Ferdinando Cusano (Vicenza).



Queste le parole di coach Umberto Casellato :”Sarà un’altra partita difficile quella di sabato contro il Valorugby. È una di quelle squadre, che a detta di tutti, è tra le favorite del campionato. Vogliamo lasciarci alle spalle la partita del weekend scorso contro il Petrarca, soprattutto migliorando l’attitudine al combattimento. Sarà una partita difficile e particolare per via dei molti ex rossoblù che affronteremo. Noi siamo pronti e tranquilli per affrontare un’altra sfida.”



Ecco il First XV pronto a scendere in campo sabato: Odiete; Cioffi, Angelini, Modena, Bacchetti; Antl, Piva; Michelotto, Vian, Ruggeri; Ferro (cap.), Mtyanda; D’Amico, Cadorini, Pomaro. A disposizione: Momberg, Mienie, Pavesi, Mantovani, Liut, Citton, Visentin, Lisciani.



QUI VALORUGBY EMILIA



Archiviata la grande partita giocata domenica scorsa al Mirabello contro i campioni d’Italia del Calvisano, i Diavoli del Valorugby Emilia (accompagnati da un folto di gruppi di tifosi al seguito) fanno rotta verso lo stadio “Battaglini” dove sabato 8 febbraio alle ore 15 affronteranno i vice-campioni d’Italia del Femi-Cz Rugby Rovigo.



Una partita difficile che Farolini e compagni intendono però affrontare a viso aperto consapevoli del percorso fin qui fatto (che ha fruttato 9 vittorie, 1 pareggio con le Fiamme Oro e 1 sconfitta all’ultimo secondo a San Donà) e soprattutto della crescita complessiva di una rosa allestita in estate con l’obiettivo di garantire maggiore profondità in caso di infortuni o assenze.



A Rovigo, per esempio, mancheranno Giulio Bertaccini (impegnato in Francia con la nazionale Under 20), l’infortunato di lungo corso Matteo Muccignat, e gli indisponibili dell’ultima ora Edoardo Ruffolo e Matteo Panunzi. In forse anche la presenza di Junior Ngaluafe uscito malconcio durante il match contro Calvisano.



“Ci siamo allenati al massimo come ogni settimana, visto che per noi ogni partita è una finale – commenta coach Roberto Manghi – Rovigo è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, ma vedremo di rispondere ai loro attacchi contrattaccandoli per metterli in difficoltà. Sono fiducioso, speriamo di fare un bel regalo ai nostri tifosi e al nostro presidente che ci tiene al titolo di campione d’inverno. Riguardo agli infortuni, nessuno problema, la rosa è ampia, dobbiamo solo entrare in campo con la massima concentrazione fin da subito e fare una partita ordinata e gagliarda”.



Questa la probabile formazione dei Diavoli: Farolini; Costella, Paletta, Majstorovic, Vaeno; Rodriguez, Fusco; Amenta, Rimpelli, Mordacci; Du Preez, Dell’Acqua; Chistolini (cap), Luus, Sanavia. A disp. Ferro, Romano, Randisi, Balsemin, Favaro, Messori, Bacchi, Gennari/Bonavolotà. All.Manghi.





LE ALTRE GARE: sabato 8 febbraio, Colorno-Petrarca; Calvisano-Fiamme Oro; Lazio-Viadana; San Donà-Lyons; domenica 9 febbraio Medicei-Mogliano.



CLASSIFICA: Rovigo 42, Valorugby 41, FiammeOro 38, Calvisano 35, Petrarca 32, Mogliano 24, Medicei 19, San Donà 18, Viadana 16, Colorno 14, Lyons 13, Lazio 7 © RIPRODUZIONE RISERVATA