ROVIGO - Uscito miracolato dallo spaventoso incidente di giovedì scorso in A 4 nei pressi di San Stino di Livenza (si è schiantato in un autostrada contro un camion), il rugbista friulano Stefano Sironi, 23 anni, in forza alla FemiCz Rovigo sarà incredibilmente di nuovo in campo lunedì per aggegrarsi alla squadra. Nonostante diverse ferite alle mani dovute all'esplosione del cristallo anteriore andato in frantumi con il botto e nonostante una ferita alla gamba suturata con diversi punti, Sironi, tornato ieri a casa dall'ospedale, è deciso a riprendere gli allenamento al più presto. Tutto il popolo del rugby rodigino e non solo sta tifando per lui.