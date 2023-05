Il ko della Rugby Rovigo a Colorno: la rivincita di Casellato su chi lo accusava di poco rispetto e la pressione ora tutta sui rossoblù

ROVIGO - Umberto Casellato prende la rivincita sul 66-7 subito (per scelta) dall’Hbs Colorno nell’ultima giornata di ritorno al “Battaglini” e sui tifosi che l’hanno accusato di mancanza di rispetto (perché ha schierato una squadra zeppa di riserve).



Il suo Colorno vince 19-14 la semifinale d’andata del Peroni Top 10 di rugby (schierando i dieci titolari esclusi due settimane fa), centra il primo storico successo in otto partite sulla FemiCz Rovigo e mette la serie scudetto sul binario preferito dai parmensi. Sabato nella semifinale di ritorno verranno a difendere i 5 punti di vantaggio con la mente sgombra, Antl rientrato dalla squalifica più Mbanda e Pescetto forse recuperati e con tutta la pressione sui Bersaglieri. I quali, da re della stagione regolare, pensavano di tornare a Rovigo con una vittoria che ipotecasse già la finale, come nel 2022 da Reggio, e invece no.

Nulla è compromesso, comunque. Cinque punti al “Battaglini” sono ampiamente recuperabili per una squadra imbattuta in casa in questa stagione. Ma bisognerà sudare. E la vittoria non basterà. Servirà anche il margine di punti. A riprova di quanto il meccanismo dei play-off, applicato diabolicamente per rimettere tutto in gioco, livelli i valori campo. Così il Colorno, sconfitto nettamente gli scontri diretti (30-13, 66-7) di regular season ed è arrivato 15 punti dietro in classifica ora è vantaggio. Mentre Valorugby-Petrarca, semifinale sulla carta più equilibrata, finisce 22-17 per i padovani, che impressionato fino al 22-0 e poi subiscono la parziale rimonta.

Rovigo per arrivare alla finale del 28 maggio a Parma deve ritrovare anzitutto l’efficacia. A Colorno ha segnato i 14 punti in superiorità numerica, quando è stato dato il cartellino giallo a Cozzi, e la seconda meta di Van Reenen in 13 contro 15, perché c’era un avversario a terra. a parità di uomini zero punti. Un po’ per errori propri, soprattutto nel primo tempo: le tre entrate nei 22 metri avversari senza portare nulla a casa e i due calci non difficili sbagliati da Montemauri. Un po’ per la difesa e la strategia avversaria: non ha concesso nulla in parità numerica e nel secondo tempo si è giocato prevalentemente nel campo rossoblù.

TOUCHE E DISCIPLINA

Seconda cosa da aggiustare è la conquista. La touche è stata spesso sporcata, tre sono state perse per lanci storti o rubati. In particolare al 51’ quello dell’unico ingresso nei 22 metri avversari nella ripresa. La mischia ha sofferto, 3 calci contro rispetto ai 3 di seconda fischiati al Colorno per ingresso anticipato. È una sorpresa, sulla carta il pack rossoblù doveva essere più forte. Usura, caldo, metro dell’arbitro Vedovelli a cui non ci si è adeguati? Qualunque sia la spiegazione serve un rimedio.

Infine l’indisciplina. Nel complesso il conteggio dei falli è stato equilibrato: 12 del Rovigo, 13 del Colorno compresi 3 di seconda, più un cartellino giallo a testa. Però è nelle sequenze di falli consecutivi (una di 4 il Colorno, due di 3 e una di 4 il Rovigo) e nella capacità di segnare i conseguenti piazzati (Ceballos 4 su 5, Montemauri 0 su 2) che si è scavato il solco.