Lisciani e Nicotera nuovi arrivi alla corte dei Bersaglieri

di Paolo Romagnolo

Servizio completo sul Gazzettino in edicola martedì 18 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Femi Cz Rugby Rovigo annuncia di aver ingaggiato i giocatoriper la stagione sportiva 2019/20 di Top 12.Luciano Lisciani, classe ’97, 85 kg per 177 cm, è unproveniente dal Valsugana Rugby. Cresciuto professionalmente nell’Avezzano, ha anche fatto esperienza con l’Under 18 delle Fiamme Oro prima di approdare in Veneto dove ha militato nel Valsugana in Serie A e, nell’ultima stagione, in Top 12.classe ’96, Giacomo Nicotera, è cresciuto nel Rugby Trieste 2004 e Venjulia Rugby Trieste, per poi approdare nel 2012 al Mogliano Rugby con cui ha giocato per tre stagioni. Dopo un’esperienza di qualche mese in Nuova Zelanda nel Sumner rugby football club, una società.I due giocatori hanno debuttato in rossoblù ieri al "Battaglini" nel primi test fisici per la prossima stagione insieme a un folto gruppo di loro compagni. C'erano anche gli altri nuovi acquisti