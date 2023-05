Alla Rugby Rovigo l'apertura argentina Dogliani. Il Petrarca soffia ai rossoblù il terza linea Botturi in un anticipo di mercato del derby di finale

ROVIGO - La FemiCz Rugby Rovigo occupa per la prossima stagione una delle due caselle che si liberano a mediano d’apertura per le partenze di Giovanni Montemauri (Zebre) e Abner Van Reenen (Cheetahs). A coprirla dovrebbe essere Ignacio Dogliani, argentino equiparato che giocherà da italiano come Lertora, Casado Sandri e Stavile.

Le trattative sarebbero prossime alla chiusura dopo che è tramontata la pista che portava a Maximiliano Ledesma. Il numero 10 dei Lyons Piacenza ha preferito cedere alle lusinghe (e probabilmente all’ingaggio più sostanzioso) del Valorugby Emilia.

Dogliani ha 25 anni, è nato a Mar del Plata il 28 gennaio 1998. È alto 1,75 per 86 chili. Viene dal Jockey Rosario, lo stesso club argentino di Facundo Ferrario. È sbarcato in Italia a inizio 2022 al Noceto, in serie A. Questa stagione è passato al Viadana dove ha iniziato giocando primo centro. Con il numero 12 è stato schierato titolare nelle tre sfide contro Rovigo, due di campionato e una di Coppa Italia. Nel corso del girone di ritorno è passato apertura al posto di Rojas e Madero, mostrando precisione al piede. Nella classifica dei piazzatori con la migliore percentuale del Top 10 è secondo dietro a Lyle.

Questa duttilità nei ruoli di 10 e 12 permetterà a Dogliani di sostituire Van Reenen. Per quanto riguarda la casella di Montemauri, invece, la FemiCz ingaggerà probabilmente un mediano d’apertura straniero, spendendo uno dei suoi 4 posti. Altri 2 sono occupati da Ferrario e Bazan Velez (resterà un’altra stagione a Rovigo, ma tornerà a dicembre se giocherà con i Pumas la Coppa del mondo). Il quarto straniero a questo punto potrebbe essere un pilone, visto che anche Cameron Lindsay dovrebbe tornare in Sudafrica.

GUIDI ALLE FIAMME ORO

Sempre sul fronte del mercato sfuma la pista per il terza linea del Calvisano e dell’Italia under 20 Jacopo Botturi. Lo avrebbe soffiato al Rovigo il Petrarca, in una sorta di anticipo di mercato del derby della finale scudetto, in programma il 28 maggio. Per i petrarchini avrebbero già firmato anche Nico D’Amico e Riccardo Brugnara (piloni del Calvisano), il tallonatore Luhandre Luus (messo fuori squadra dal Valorugby per questo dopo la semifinale d’andata), il seconda linea dei Lyons Piacenza Bernardo Quaranta (al posto di Canali che va alle Zebre) e molti altri per una mischia sempre più forte.

Le Fiamme Oro, invece, hanno ufficializzato il ritorno sulla panchina di Gianluca Guidi (dal Calvisano), l’unico coach insieme a Pasquale Presutti che in questi 10 anni è riuscito a portarle una volta in semifinale.