La Rugby Rovigo davanti ai 3.000 del "Battaglini" in delirio conquista la finale scudetto. Ma Colorno la fa sudare: decide un solo punto di differenza su 2 gare

ROVIGO - FemiCz Rovigo- Hbs Colorno doveva essere la semifinale del Peroni Top 10 più sbilanciata come valori, non solo perché metteva di fronte prima contro quarta. Invece è stata combattuta e palpitante fino all’ultima azione quando Duccio Cosi, vero uomo del match rispetto a quello scelto dalla Rai, costringe al tenuto a terra sui 25 metri Broglia durante il disperato assalto. Basta un calcio, o un drop, e in finale sarebbe volato per la prima volta il Colorno. Invece ci vola per la 13ª volta il Rovigo, per un solo punto di differenza.

Il 21-15 finale, abbinato alla sconfitta 19-14 dell’andata, dà infatti un il risultato aggregato di 35-34 e 5 punti conquistati a testa. Da brividi! Oggi, domenica 14 maggio, alle ore 16 la seconda semifinale Petrarca-Valorugby, all’andata 22-17 per i padovani. Sarà ancora derby?

Il coach debuttante nel Top 10 Alessandro Lodi supera dunque di misura il veterano Umberto Casellato (2 scudetti). È stata una partita più bella e aperta nel gioco rispetto all’andata. In una cornice di pubblico, quasi 3.000 spettatori, che solo Rovigo purtroppo sa offrire nel campionato di rugby italiano. Una gara al cardiopalma, giocata sempre sul filo del rasoio. I Bersaglieri dopo aver sprecato tre azioni pericolose al 1’ (in avanti), 8’ (fallo), 12’ (palla schiaffeggiata da un rivale e fatta cadere a Lindsay su un 3 contro 1), ed essersi salvati al 3’ su un devastante maul di 30 metri del Colorno (all’uscita palla calciata in mano a Chillon), trovano in due minuti le mete che sembrano uccidere la gara. Cosi (sempre lui) schiaccia sulla spinta di una mischia a 5 metri scelta al posto di piazzare. Stavile concretizza sulla chiusa da punto d’incontro un contrattacco di 80 metri dove Sarto, finalmente all’altezza del suo talento, e Chillon fanno i break decisivi e Ferrario tira l’azione fino a un passo dalla meta.

L’EQUILIBRIO

Qui, sul 12-0, i Bersaglieri sono a +7 sommando il risultato dell’andata, ma non riescono mai ad andare oltre break tranne che per 7 minuti nella ripresa (57’-64’). Questo l’andamento del vantaggio dopo ogni marcatura: +2, +7, +4, +7,+2, +5, +8, +1. Merito di un Colorno che riesce sempre tenere in equilibrio la gara, con una buona difesa, il controllo del campo e la crescita nella ripresa con i 5 cambi in blocco, quando trova le due mete. Con Ceballos su azione da mischia, dopo ottimo break di Antl (un ex) e Boscolo (un futuro rossoblù). Con Fabiani grazie al maul, sul quale è superiore sia in attacco che in difesa, su un’azione nata da off load sbagliato in attacco da Tavuyara. Colorno paga cara invece l’indisciplina, 13 falli a 8, soprattutto nella ripresa quando regala a Montemauri i due piazzati agevoli per tenere a distanza una FemiCz per il resto entrata una sola volta nei 22 metri avversari e fermata per una ostruzione.

In finale a Parma il 28 maggio ci va il Rovigo, come da pronostico, ma onore al Colorno. Con un -1 di differenza nell’arco di 160’ lo merita anch’esso. Sarà per il 2024, quando con i nuovi 8 arrivi da Calvisano avrà una squadra ancora più forte.

IL TABELLINO

Peroni TOP10 - semifinale ritorno – Stadio Battaglini di Rovigo

Sabato 13.05.23 – kick-off ore 16 – diretta simulcast Rai Sport e Eleven Sports

FEMI-CZ Rovigo v HBS Colorno 21-15 (15-3)

Marcatori: PT 17’ m. Cosi, t. Montemauri (7-0); 19’ m. Stavile, n.t. (12-0); 35’ c.p. Ceballos (12-3); 40’ c.p. Montemauri (15-3). ST 50’ m. Ceballos, n.t. (15-8); 51’ c.p. Montemauri (18-8); 56’ c.p. Montemauri (21-8); 64’ m. Fabiani, t. Ceballos (21-15)

FEMI-CZ Rovigo: Diederich Ferrario (c); Sarto, Tavuyara (73’ Uncini), Van Reenen, Moscardi; Montemauri (77’ Bacchetti), Chillon (65’ Bazan Velez); Casado Sandri (54’ Lubian), Cosi, Stavile; Lindsay, Steolo (60’ Ferro); Swanepoel (24’ – 34’ Pomaro, HIA; 50’ Pomaro), Giulian (51’ Ferrraro), Quaglio (51’ Leccioli).

A disposizione: Ferraro, Leccioli, Pomaro, Ferro, Lubian, Bazan Vélez, Uncini, Bacchetti.

Allenatore: Alessandro Lodi

HBS Colorno: Van Tonder; Ceballos, Antl, Devoto, Chibalie; Cozzi, Casilio (40’ Boscolo); Mbandà (63’ Van Niekerk), Koffi (c), Popescu (40’ Broglia); Gutierrez (72’ Butturini), Ruffolo; Tangredi (40’ Galliano), Ferrara (40’ Fabiani), Lovotti (40’ Leiger).

A disposizione: Fabiani, Leiger, Galliano; Butturini, Broglia; Van Niekerk, Boscolo; Pasini

Allenatore: Umberto Casellato

Arbitro: Andrea Piardi (Brescia)

Assistenti: Filippo Russo (Treviso) e Manuel Bottino (Roma)

Quarto Uomo: Filippo Bertelli (Brescia)

Quinto Assistente: Francesco Meschini (Milano)

TMO: Emanuele Tomò (Roma)

Cartellini: nessuno

Calciatori: Montemauri (RO) 5/6; Ceballos 2/3 (COL)

Note: PT 15-3. Pomeriggio soleggiato ma fresco, terreno leggermente appesantito dalle recenti piogge, spettatori 2800. Punti classifica: Femi-CZ Rovigo 4, HBS Colorno 1. Player of the Match: Montemauri (RO). Bersagliere di giornata: Abner Van Reenen. Femi-CZ Rovigo qualificata per la Finale di Parma del prossimo 28 maggio.