Rovigo e la Monti (il suo vivaio) siglano l'ennesima pace. Stavolta durerà?

di Ivan Malfatto

FemiCz Rugby Rovigo e Monti Juior, il suo settore giovanile, siglano l'della lunga "guerra" che contraddistingue da anni i loro rapporti. Tutti si chiedono: stavolta durerà? I tifosi e gli appassionati della "città in mischia", con il cuore in mano, sperano di sì. Perchè dal ritorno a normali rapporti di filiera e collaborazione fra le due società "madre e figlia" dipendono i destini del rugby a Rovigo.Ecco il testo integrale del comunicato emesso alle ore 20,40 dalla Rugby Rovigo in proposito: "Lae laalla presenza dei rispettivi presidenti Francesco Zambelli e Renzo Bullo, comunicano di aver rinnovato la procedura di delega delladell'attività juniores under 16 e 14, prevista per la regolarità del campionato Top 12 della prima squadra.Le due Società comunicano inoltre di aver deciso di attuare, in tempi brevissimi, leidonee a ricondurre le reciproche attività sportive all'interno dello stadio Mario Battaglini, nell'ambito di comuni obiettivi rugbistici".Nessun commento in proposito. Incrociamo solo le dita...