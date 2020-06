Posse Rossoblù e tifosi della Rugby Rovigo in lutto: è morto Maurizio Chiarion

ROVIGO - Mondo dei tifosi della Rugby Rovigo in lutto. E' morto domenica all'età di 63 anni Maurizio Chiarion, grande sostenitore dei Bersasglieri, presenza fissa allo stadio "Battaglini", ex consigliere delle Posse Rossoblù, il club organizzato dei supporter. Ne danno notizia proprio loro con la seguente comunicazione.



"Le Posse Rossoblù esprimono le più sincere e sentite condoglianze alla moglie Marina e alla figlia Sara per la prematura scomparsa del caro Maurizio Chiarion. Tifosissimo Rossoblù, per anni Consigliere del nostro Club, Maurizio è stato da sempre un amico e un riferimento per molti ragazzi che hanno indossato la nostra maglia.

Da oggi i Bersaglieri avranno un tifoso in più, lassù fra le stelle".

