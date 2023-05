La Rugby Rovigo a caccia della sua13ma finale scudetto trascinata dall'uragano "Tuva", ma serve una rimonta sul Colorno. La statistica che mette i brividi

ROVIGO - La FemiCz Rovigo è pronta a fare tredici. Non al Totocalcio, ma nel numero di finali scudetto raggiunte in campionato. Sarà così oggi, se riuscirà a superare l’Hbs Colorno capovolgendo la sconfitta 19-14 subita all’andata. La semifinale di ritorno del Peroni Top 10 di rugby si gioca oggi, sabato 13 maggio, alle ore 16 al “Battaglini” imbandierato di rossoblù (novità) per tutto il viale d’ingresso dalla rotonda con la stele di Romano Bettarello allo stadio, sempre che il maltempo sono si porti via le bandiere appese al lampioni.

Attese almeno 2.500 persone, la prevendita ieri è arrivata a 2.200 biglietti. Anche se piove, sugli spalti l’incitamento non mancherà. Ci sarà anche il tifoso speciale Perry John Parker, seconda linea inglese protagonista dello scudetto 2016 arrivato ieri in città.

Non è una semifinale facile, dove il Rovigo entra “in carrozza” come sarebbe successo se la squadra non avesse sbagliato la gara d’andata concedendo al Colorno la prima vittoria in otto scontri diretti. Per portare a casa il risultato serviranno tanta umiltà, concentrazione e aggressività attraverso le quali tradurre in efficacia gli schemi di gioco non andati a buon fine soprattutto nel primo tempo all’andata, quando si poteva ipotecare il risultato.

Un dato statistico dà fiducia e mette i brividi allo stesso tempo ai rossoblù. In 34 edizioni dei play-off finora disputate solo 3 volte la prima in classifica della regular season non è giunta in finale: Milan (1992), Treviso (2000), Viadana (2013). E nella sua eliminazione c’è stato 2 volte lo zampino di Umberto Casellato, oggi allenatore del Colorno: da giocatore a Treviso (‘92) e da allenatore a Mogliano (‘13). Ma i tifosi rodigini giurano di non credere ai proverbi.

Per recuperare i 5 punti di scarto è probabile che coach Alessandro Lodi abbia previsto un piano di gioca dove muovere di più palla e calciare meno rispetto all’andata, quando ha concesso il 42% di inizio possesso al Colorno da calcio ricevuto (18 volte), rispetto al 27% (8 volte) della vittoria nell’ultima di stagione regolare. Ma se c’è maltempo avrà pronto di certo un piano B. Ieri il campo era in condizione perfette nonostante le piogge. La rifinitura sotto il sole ha visto uno specifico lavoro sulle touche, andate male all’andata. Le chiamava Duccio Cosi che parte titolare come Steolo e Chillon, lasciando Bazan Velez e i veterani Ferro, Lubian, Bacchetti pronti a subentrare dalla panchina (5+3) per dare la spallata finale, o gestire il risultato, a seconda di come si arriverà nella ripresa. I Bersaglieri recuperano il figiano Ratuva Tavuyara, l'uragano Tuva, ma perdono Sironi per un colpo preso all’andata. Colorno come previsto ritrova l’ex Antl dalla lunga squalifica e l’azzurro Mbanda.

LODI: «NIENTE FRETTA»

«Siamo consapevoli che in gara uno non abbiamo fatto la prestazione che volevamo - commenta coach Lodi - Ci sentiamo pronti per affrontare il ritorno mettendo in campo l’attitudine indispensabile per esprimere al meglio il nostro potenziale. Sarà fondamentale non aver fretta di risolvere le situazioni individualmente ed essere disciplinati durante tutta la durata della partita. I ragazzi hanno fatto una buona settimana, ci siamo concentrati su noi stessi, c’è l’energia giusta»... per fare tredici.

LE FORMAZIONI

Peroni TOP10 - semifinale ritorno

Sabato 13.05.23 – kick-off ore 16 – diretta simulcast Rai Sport e Eleven Sports

FEMI-CZ Rovigo v HBS Colorno

FEMI-CZ Rovigo: Diederich Ferrario (c); Moscardi, Tavuyara, Van Reenen, Sarto; Montemauri, Chillon; Casado Sandri, Stavile, Cosi; Steolo, Lindsay; Swanepoel, Giulian, Quaglio.

A disposizione: Ferraro, Leccioli, Pomaro, Ferro, Lubian, Bazan Vélez, Uncini, Bacchetti.

Allenatore: Alessandro Lodi

HBS Colorno: Van Tonder; Ceballos, Antl, Devoto, Chibalie; Cozzi, Casilio; Koffi (c); Popescu, Mbandà; Gutierrez, Ruffolo; Tangredi, Ferrara, Lovotti.

A disposizione: Fabiani, Leiger, Galliano; Butturini, Broglia; Van Niekerk, Boscolo; Pasini.

Allenatore: Umberto Casellato

Arbitro: Andrea Piardi (Brescia)

Assistenti: Filippo Russo (Treviso) e Manuel Bottino (Roma)

Quarto Uomo: Filippo Bertelli (Brescia)

Quinto Assistente: Francesco Meschini (Milano)

TMO: Emanuele Tomò (Roma)