Il romano Tomò arbitrerà sabato il big match fra Rovigo e Calvisano

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del Peroni TOP12 in calendario sabato 9 e domenica 10 novembre.Cinque partite in programma alle 15 di sabato con il big match trache sarà diretto daSan Donà ospiterà Colorno con direzione di gara affidata a Manuel Bottino, mentre a Roma Riccardo Angelucci arbitrerà Lazio-Valorugby.Inversione di campo nella partita Petrarca-Viadana – inizialmente programmata allo Stadio Zaffanella – che sarà diretta da Matteo Liperini.arbitrerà Medicei-Fiamme Oro, mentre il fischietto del posticipo domenicale tra Lyons e Mogliano sarà Vincenzo Schipani.Questeper il weekend:Peroni TOP12 – IV giornata – 09.11.19 – ore 15FEMI-CZ Rovigo v Kawasaki Robot CalvisanoArb. Emanuele Tomò (Roma)AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Francesco Russo (Milano)Quarto Uomo: Davor Vidackovic (Milano)Lafert San Donà v HBS Rugby ColornoArb. Manuel Bottino (Roma)AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine)Quarto Uomo: Massimo Brescacin (Treviso)Argos Petrarca v IM Exchange Viadana 1970Arb. Matteo Liperini (Livorno)AA1 Matteo Franco (Pordenone), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna)Quarto Uomo: Alfonso Poggipolini (Bologna)S.S. Lazio Rugby 1927 v Valorugby EmiliaArb. Riccardo Angelucci (Livorno)AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Antonino Nobile (Frosinone)Quarto Uomo: Paolo Paluzzi (Roma)Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro RugbyArb. Federico Boraso (Rovigo)AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Simone Boaretto(Rovigo)Quarto Uomo: Massimo Celli (Arezzo)Peroni TOP12 – IV giornata – 10.11.19 – ore 15Sitav Rugby Lyons v Mogliano Rugby 1969Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Stefano Roscini (Milano)Quarto Uomo: Eugenio Pasquale Scrimieri (Milano)