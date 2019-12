Calendario-provocazione dei rugbisti: «Noi della FemiCz Rovigo al razzismo ci ... sopra»

di Ivan Malfatto

La foto parla dal sola. Dice con la decisione e la ruvidità tipica dei giocatori di rugby: noi allaal razzismo ci...sopra. Senza mezzi termini. E' un'imagine forte, simpatica, dissacrante allo stesso tempo. E quanto mai d'attualità visti gli episodi di razzismo degli ultimi tempi (e non solo) nel mondo dello sport, da Mario Balotelli in giù per popolarità e cassa di risonanza mediatica.L'immagine fa parte del calendario ufficiale 2020 della, attuale capolista e unica squadra imbattuta del Top 12 di rugby. E' una delle più significative per il messaggio che veicola.Il calendario sarà presentato domani, giovedì 5 dicembre, alle ore 18.30 al "Il Libraccio" in centro a Rovigo, libreria in collaborazione con la quale è stato realizzato. Ci saranno tutta la squadra, lo staff e tannti tifosi. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla casa famiglia San Cassiano di Crespino.