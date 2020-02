FemiCz Rugby Rovigo, allenamento di lusso con le stelle del Benetton Treviso

ROVIGO. Domani, martedì 4 febbraio, alle ore 15 allo Stadio “Mario Battaglini” la FEMI-CZ Rugby Rovigo parteciperà ad un allenamento congiunto con la Benetton Rugby Treviso. Un'occasione per affinare la preparazione in vista del big match di sabato in campionato insieme alla franchigia italiana più prestigiosa di Pro 14.

Ecco il commento di coach Umberto Casellato, ex allenatore proprio del Benetton :“Sarà un momento importante per noi, per misurarci con lo staff della Benetton, che ci darà sicuramente delle indicazioni utili a livello tecnico. Questo allenamento servirà anche ai nostri ragazzi, per sperare in un futuro a rientrare a far parte della rosa che milita in Pro14.

Per questo appuntamento abbiamo invitato i tecnici delle società polesane ad assistere all’allenamento. La giornata inizierà alle 12.30 dove pranzeremo insieme con gli Staff tecnici. Alle 13 poi faremo una riunione e alle 14.30 circa inizieremo gli allenamenti divisi per squadre. Alle 15 ci sarà un contrapposto con la Benetton che durerà circa un’oretta.”

