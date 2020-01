Biglietti del derby di rugby troppo cari a Padova, esplode la rabbia di Rovigo

ROVIGO. Esplode il malcontento del popolo rossoblù per il “caro biglietti” imposto dal Petrarca Padova per il derby d’Italia contro la FemiCz Rugby Rovigo in programma domenica alla Guizza, ribattezzata Argos Arena, valido per il decimo turno di Top12 di rugby.

Serviranno 20 euro per godersi lo spettacolo della sfida tra tuttineri e Bersaglieri, otto euro in più del solito, un prezzo più da finale scudetto che da partita di regular season.

La decisione della società patavina è stata definita “un colpo basso” dal presidente delle Posse Rossoblù, Stefano Padoan, che ha comunque assicurato la presenza dei tifosi rodigini sugli spalti.

