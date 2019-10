Una meta da 101 metri, 12 rugbisti toccano il pallone: l'impresa del FemiCz

di Ivan Malfatto

ROVIGO - E' difficile su un campo da rugby vedere una meta con un avanzamento del pallone portato avanti per 101 metri alla mano. Una lunghezza maggiore del terreno di gioco, perché l'azione parte da dentro la proprio area. Quando capita, anche se l'avversario non è di alto livello, merita sottolinearlo. È capitato sabato nel 44-15 della FemiCz Rovigo sull'Hbs Colorno valso la qualificazione in semifinale di Coppa Italia. La meta al 55' di Davide Ruggeri, capitano dell'Italia under 20 al debutto in...