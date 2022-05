Ruggeri dalla Rugby Rovigo alla Zebre, Mbanda a Colorno, Tuivati al Valorugby

ROVIGO - Cresce l’attesa per la prima semifinale scudetto di domenica a Reggio Emilia tra Valorugby e FemiCz Rovigo e continua a muoversi il mercato del rugby.

I tentativi rossoblù per trattenere Davide Ruggeri non sarebbero andati a buon fine. Il forte terza linea di Como, capitano contro il Viadana all’uscita di Matteo Ferro, avrebbe accettato l’offerta delle Zebre per la prossima stagione. Un salto di categoria in Urc naturale per a un 22enne che ambisce all’alto livello e alla nazionale, dopo la trafila giovanile azzurra fino a capitano dell’Italia under 20.

La speranza che rimanesse a Rovigo era legata all’anno di transizione a cui sono destinate le Zebre a Parma. Non si sa dove andranno la stagione successiva (Padova, Milano o altrove?) e se si chiameranno ancora così. Quindi un altro anno in un club di vertice di Top 10 come Rovigo ci poteva stare. Per Ruggeri sarebbe stato il quarto in rossoblù. Evidentemente il progetto delle giovani Zebre di Fabio Roselli, suo coach nell’Italia under 20, piene di ragazzi usciti dalle accademie l’ha convinto, insieme all’ingaggio economico.

Ruggeri alle Zebre tornerà probabilmente a giocare flanker. Portando con sé l’esperienza di numero 8 Rovigo, maglia che dovrebbe passare sulle spalle del nuovo acquisto Lautaro Casando Sandri (Viadana). I tifosi rossoblù potranno quindi godersi Ruggeri per gli ultimi play-off, nei quali cercherà di portare a Rovigo il secondo scudetto consecutivo. Alle Zebre raggiungerà Enrico Lucchin, 27 anni, centro, rodigino doc, purtroppo lasciando andare via troppo presto (due scudetti a Calvisano). Lucchin la scorsa settimana ha conseguito la laurea magistrale a Parma in matematica con 110 e lode.

IL MERCATO

Da Rovigo potrebbe andarsene anche il seconda linea Riccardo Andreoli, direzione Accademia under 23 del Benetton. Mentre le Zebre taglia big e contratti pesanti. Così dopo Fabiani, Bisegni e Lovotti, il Colorno dovrebbe completare il poker l’arrivo del terza linea Maxime Mbanda, per una squadra da puntare allo scudetto. L’altra terza linea Jimmy Tuivati dovrebbe approdare al Valorugby rendendolo ancora più competitivo. Si tratta di due ex Calvisano che sembrava dovessero tornare al club bresciano, invece hanno scelto altre strade. Senza Alfredo Gavazzi presidente della Fir, evidentemente, Calvisano non ha più l’appeal di un tempo.



BIGLIETTI PER REGGIO E MVP

Sul fronte della semifinale d’andata, da Reggio Emilia fanno sapere che le prevendite vanno bene. Da Rovigo secondo i dati sono già stati acquistati oltre duecento biglietti. È prevista la partenza di tre pullman di tifosi: Posse, Boara e un altro gruppo.

La Federugby intanto ha aperto le prevendite per la finale del 28 maggio a Parma, ore 17,30, abbinata a quella di serie A femminile (ore 14,30). Biglietto unico acquistabile su Ciaotickets.com., prezzi 10 e 20 euro.

Svelati infine i tre nomi dei giocatori in lizza per il premio di Miglior giocatore del Top 10 (Mvp), scelti dai commentatori televisivi in base ai “man of the match”. Sono di Gonzalo Garcia (Valorugby), Alessandro Izekor (Calvisano) e Simone Gesi (Colorno). Nessuna nomination per giocatori delle prime due classificate, Petrarca e Rovigo. Vi sembra una cosa seria?