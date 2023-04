ROVIGO - “Forza hermano, insieme” dal compagno di squadra Matteo Moscardi. “Ti mando questo abbraccio così forte, con tanto amore” dalla sorella Luchi dall’Argentina. Piovono messaggi di solidarietà via social su Rafael Lertora, a conferma della gravità del suo infortunio al ginocchio, subito nella gara contro il Mogliano (è uscito al 21’).

La FemiCz Rugby Rovigo nel bollettino di martedì annuncia: «Sono in corso gli accertamenti ortopedici per Lertora per definire la gestione della lesione al crociato anteriore. Gli interventi alla spalla di Stefano Lugato e al rachide di Marco Ruffato hanno avuto successo e inizieranno l’iter riabilitativo». Tradotto dal “medichese” significa non solo addio play-off per il 22enne ala-centro equiparato rossoblù, ma probabilmente un intervento chirurgico e una riabilitazione che dovrebbe fargli saltare una lunga parte anche della prossima stagione. Peccato, e auguri Rafa!

Con 947’ giocati in 14 gare giocate (tre saltate dopo l’infortunio contro i Lyons) Lertora è stato come la stagione precedente uno dei giocatori più affidabili, duttili e performanti del Rovigo. La sua assenza peserà.