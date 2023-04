ROVIGO - «Visto che siamo arrivati fin qua, l’obiettivo è vincere la regular season. Anche perché non la vinci ogni anno. Ai play-off penseremo dopo. Quindi niente tur-over, pur non rischiando giocatori, come già fatto a Mogliano per Sarto».

Alessandro Lodi ha le idee chiare, come sempre, sull’ultima giornata di campionato della FemiCz Rugby Rovigo, oggi sabato 22 aprile alle ore 16 al “Battaglini” contro l’Hbs Colorno. È vero, le semifinaliste play-off sono già decise; i rossoblù hanno già garantito la gara di ritorno in casa; la rivale può essere lo stesso Colorno di Casellato e Frati, quindi potrebbe avere senso “coprire” le carte. Ma il fascino di conquistare il primo posto, anche non vuol dire ancora scudetto, è troppo forte per resistere. Non solo perché significano 20 mila euro di premio nelle casse sociali (aiuterebbero lo sforzo del patron Zambelli) e perché li toglieresti (primo posto e soldi) al Petrarca, soddisfazione doppia! Ma perché il primato in regular season nel Peroni Top 10 manca ai Bersaglieri dal 2016 (allora dava diritto alla finale in casa) e premierebbe l’ottimo cammino fatto da quanto Lodi ha preso in mano la squadra: 11 vittorie e 2 sconfitte, contro 2 vittorie e 2 sconfitte con Coetzee.

NEL XV TORNA SARTO

«Abbiamo fatto un buon cammino, con un periodo fra dicembre e gennaio pieno di infortuni e assenze - continua il coach - Affrontiamo l’ultima gara da primi in classifica con la possibilità di centrare questo obbiettivo, impensabile qualche mese fa, e nulla può togliere ai ragazzi quanto fatto in questi mesi. Sappiamo che Colorno ha ambizioni ed è candidata sin a vincere per come ha allestito staff e rosa. L’unica cosa che conta per noi è dove siamo e dove stiamo andando».

Nel XV scelto c’è quel Sarto risparmiato a Mogliano, che con il grave infortunio a Lertora deve dare il suo contributo. Dall’altra parte all’ala c’è Tavuyara. Moscardi spostato nel suo ruolo di centro continua a mettere importanti minuti nelle gambe e nella testa. «Nelle due gare precedenti l’ho schierato ala per avere un’altra soluzione in quel ruolo e perché nel nostro impianto in certe giocate si scambiava con Tavuyara» spiega Lodi. Confermato Bazan Velez accanto a Montemauri. Capitan Ferro parte dalla panchina insieme alla prima linea di solito titolare, per avere più impatto nella ripresa.

Omaggio a Federico Boraso, 44 anni. L’ex terza linea rossoblù arbitrerà l’ultima partita della carriera al “Battaglini”.

IL PROGRAMMA DELL'ULTIMA GIORNATA

Peroni TOP10 - XVIII giornata - 22.04.23

ore 15.00

Sitav Lyons v Mogliano Veneto Rugby - diretta Eleven Sports

ore 16.00

Fiamme Oro Rugby v Petrarca Rugby - diretta Eleven Sports

Femi-CZ Rovigo v HBS Colorno - diretta Rai Sport/Eleven Sports

23.04.23 - ore 15.00

Cus Torino v Transvecta Calvisano - diretta Eleven Sports

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia - diretta Eleven Sports

Classifica: Femi-CZ Rovigo punti 66; Petrarca Rugby 63; Valorugby Emilia 59; HBS Colorno 56; Fiamme Oro Rugby 50; Rugby Viadana 1970 44; Transvecta Calvisano 39; Sitav Lyons 24; Mogliano Veneto Rugby 16; Cus Torino 15.

Semifinali - andata 6/7 maggio, ritorno 13/14 maggio

4° classificata v 1° classificata

3° classificata v 2° classifica