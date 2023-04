Colpo di mercato: alla Rugby Rovigo da Viadana il seconda linea Alfonso Zottola

ROVIGO - La FemiCz Rugby Rovigo si rinforza in seconda linea per la prossima stagione con l’argentino equiparato Alfonso Tomas Zottola. Dopo il ritorno da Calvisano di Samuele Ortis sarebbe lui il nuovo colpo di mercato rossoblù. La notizia non è ufficiale, ma fonti attendibili danno già per concluso, o molto vicino a concludersi, l’accordo con il giocatore proveniente dal Viadana.

In questo modo i Bersaglieri blindano un reparto della mischia dove hanno rinnovato capitan Matteo Ferro (già annunciato) e la rivelazione stagionale Paolo Steolo (non ancora annunciato). Da valutare il sudafricano Lindsay non per il rendimento, gran campionato anche il suo, ma per le 4 caselle di stranieri da occupare. Steolo sarà premiato oggi, giovedì 27 aprile, alle 19 al Gas Caffè di Rovigo dalle Posse Rossoblù con il premio Birra Vojo bersagliere di giornata (match con Colorno) insieme a Lautaro Bazan Velez (match di Mogliano).

Zottola, 25 anni il 23 maggio, nativo di Rio Cuarto, va a rimpiazzare la partenza di Stavile nella colonia argentina rossobù, che anche la prossima stagione potrà contare ancora su Facundo Ferrario, avrebbe già rinnovato anche lui con il Rovigo.

LE CARATTERISTICHE

Zottola viene da due stagioni a Viadana. Nella prima, interratta da un’operazione al tendine femorale della gamba destra, ha giocato 9 partite (2 titolare) per complessivi 329’. In quella appena conclusa 11 partite (9 titolare) per 659’. È alto 1,96 per 113 chili, ha esperienza internazionale con i Pumitas, ha disputato la Coppa del mondo U20 nel 2017, può giocare sia seconda che terza linea, come Lucas Bur l’anno dello scudetto 2021.

«Nasce come una terza linea, ma data la sua fisicità e il suo gioco offensivo si adatta bene anche come seconda - spiega il manager viadanese Ulysses Gamboa - Un giocatore intelligente, ma allo stesso tempo molto fisico. Altrettanto positivamente si può parlare fuori dal campo a livello umano, etico e professionale».