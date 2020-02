La Rugby Rovigo dà il benvenuto a Mamao, l'ariete tongano da 117 chili

ROVIGO Primi passi al Battaglini per Maile Mamao Jr, neo acquisto della FemiCz Rugby Rovigo. Il giocatore tongano, arrivato in prestito gratuito per tre mesi dal Bayonne, è atterrato a Venezia ieri pomeriggio. Dopo il breve viaggio in macchina, subito la visita di rito nella segreteria rossoblù. Tante strette di mano e sguardi compiaciuti degli addetti ai lavori di fronte alla mole del nuovo trequarti rossoblù, presentatosi il t-shirt e calzoncini corti nonostante la temperatura non certo primaverile.



La linea dei trequarti dei Bersaglieri si arricchisce di un giocatore di peso (187 centimetri per 117 chili) in grado, almeno sulla carta, di rompere i placcaggi e spaccare le linee difensive avversarie.



“Posso giocare numero 12 e 13, se serve anche all’ala – spiega il giocatore – Sono un giocatore d’attacco ma mi piace molto anche placcare. Fino alla scorsa settimana mi sono allenato con il Bayonne e sono in piena forma”. © RIPRODUZIONE RISERVATA