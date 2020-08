Mercato rossoblù, altri rinforzi con il pilone Emanuele Leccioli e l'ala Nicholas Bordin

ROVIGO - Nuovi arrivi in casa Femi-Cz Rugby Rovigo Delta. Ingaggiati il pilone destro/tallonatore Emanuele Leccioli e l'ala che può giocare anche estremo Nicholas Bordin. Leccioli, 180 cm per 110 kg, è di Comacchio e compirà 24 anni il 15 ottobre. Si è formato nel Cus Ferrara in Serie B e per due stagioni è stato in rosa del Borsari Rugby Badia in serie A. Bordin, 85 kg per 184 cm, non ha ancora 19 anni ed è di Trecenta. Ha esordito con la palla ovale nella Monti Rugby Rovigo Junior. Il suo è un ritorno a Rovigo dopo essersi formato per un anno con l’Accademia "Ivan Francescato". Sarà il più giovane della rosa rossoblù e vanta anche presenze con la Nazionale italiana Under 18. © RIPRODUZIONE RISERVATA