ROVIGO - Dopo una giornata in compagnia all'insegna della palla ovale tra ragazzini, domenica un gruppo di famiglie aveva programmato di trascorrere la serata ancora insieme mangiando quanto preparato e portato da casa all'aperto, complice pure il caldo, ospiti del campo al centro sportivo Marvelli. A sconvolgere i piani, però, è arrivato un noto ex rugbista, che appariva essere in preda ai fumi dell'alcol. Fumi che l'hanno portato a seminare il panico, richiedendo l'intervento della polizia locale e di quella di Stato.

Il racconto dei testimoni

Tutto è accaduto verso le 18, quando dopo la giornata di rugby, alcune famiglie, come detto, avevano deciso di restare al Marvelli per cenare insieme. È arrivato, invece, l'ex giocatore che a quanto si racconta, sarebbe stato allontanato da altri locali per il suo stato e così si è appunto presentato al centro sportivo, chissà se per cercare ancora da bere.

Il punto è che l'ex rugbysta ha iniziato a importunare il gruppo di persone, raccontano i testimoni, con un atteggiamento aggressivo e con la situazione che è sempre più degenerata nel tentativo di calmarlo e allontanarlo. Alla fine uno dei presenti si è preso un pugno in faccia, mentre stavano arrivando le forze dell'ordine.

L'intervento

Gli agenti sia della Polizia cittadina che di quella statale hanno egualmente cercato di placarne il comportamento e l'ira, ma l'uomo continuava a non volerne sapere e di fronte al tentativo di fermarlo fisicamente, la sua enorme corportura ereditata dal passato ha reso non certo facile il compito alle divise. L'uomo si è divincolato e ha reagito, tanto da arrivare a colpire due agenti della Polizia locale, che hanno riportato dei lievi traumi.

Alla fine i poliziotti tutti sono riusciti a bloccarlo ed è stato successivamente trasportato al Pronto soccorso per verificarne le condizioni di salute e accertare i motivi delo suo stato di agitazione, per provare se fosse appunto in preda all'alcol come appariva a prima vista. Ora nei suoi confronti scatteranno le procedure di legge per quanto accaduto al Marvelli sia nei confronti delle famiglie e dell'uomo colpito, che dalla reazione nei confronti degli agenti di entrambi i Corpi di Polizia e delle lesioni riportate dai due vigili urbani. Nella vicenda non è coinvolta La Monti rugby, che non aveva organizzato iniziative al Marvelli domenica.