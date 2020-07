Rovigoracconta 2020: l'evento letterario di fine agosto sarà illustrato mercoledì prossimo

ROVIGO - Vernice di Rovigoracconta inedita per l'edizione 2020.

La rassegna letteraria e musicale che porterà nel capoluogo autori e personaggi della cultura nazionale si presenterà mercoledì prossimo con una conferenza evento aperta al pubblico alle 18 sulle gradinate della Gran Guardia. Il Festival di libri e musica tra i gli eventi culturali più importanti d'Italia ha scelto il coraggio e la speranza come temi trainanti dell'edizione posticipata causa Covid in programma venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto nel centro storico di Rovigo. Ideato dall'associazione Liquirizia e organizzato da Giraffe comunicazione, mercoledì presenterà il calendario degli eventi, svelando gli attesi nomi dei protagonisti di questa settima edizione. Rovigoracconta infatti rappresenta un momento di grande vitalità per la città, incidendo sull'indotto economico delle attività del centro storico, ed è un caposaldo per l'attività culturale rodigina. Saranno presenti Sara Bacchiega e Mattia Signorini, ideatori e fondatori di Rovigoracconta, e tutti coloro che hanno sempre creduto e sostenuto il Festival: Fondazione Cariparo, Regione, Confindustria Area metropolitana di Venezia e Rovigo, Comune, Fondazione Rovigo Cultura, Accademia dei Concordi e Provincia. Tanti anche gli sponsor: Fresenius Kabi, Asm Set, Alì, Pavanello Serramenti, Valier Azienda Agricola e Lanfredini. Rovigoracconta 2020, per la sua settima edizione, seguirà il format che ne ha decretato il successo e questa volta interamente all'aperto. Il Festival arancione porterà nel cuore della città per tre giorni grandi appuntamenti con scrittori, saggisti, intellettuali, cantanti e musicisti di fama nazionale ed eventi speciali pensati per i bambini e le loro famiglie. © RIPRODUZIONE RISERVATA