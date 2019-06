Due giorni in chiesa tra concerti e l'arte con Sgarbi

di Sofia Teresa Bisi

ROVIGO - Illuminerà anche la città di Rovigo la quarta edizione di La lunga notte delle chiese. Nata nel 2016 nella diocesi di Belluno-Feltre per volontà dell'associazione di promozione sociale BellunoLaNotte, l'iniziativa ha registrato una costante crescita di partecipazione e quest'anno sarà dedicata al tema della luce. Tra le chiese rodigine sarà solo quella di San Bartolomeo ad aprire le porte al pubblico per un evento di cultura e spiritualità, aperto a tutti in un clima di condivisione ed ecumenismo, per rendere sperimentabile la pluralità delle forme espressive della Chiesa cristiana.