ROVIGO - Le violenze verso la compagna sono costate l'arresto e la messa ai domiciliari, con tanto di braccialetto elettronico per controllarne il rispetto e che non cerchi di evadere per avvicinarsi alla donna. Ad attuare la disposizione della Procura della Repubblica rodigina sono stati i carabinieri della Compagnia di Rovigo, che hanno agito appunto mettendo in atto la misura cautelare degli arresti domiciliari, con obbligo del braccialetto elettronico che era stata richiesta e ottenuta dalla Procura nei confronti di un italiano. Questi vive in un comune del Medio Polesine e secondo l'accusa, si è reso responsabile di maltrattamenti e lesioni nei confronti della donna con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale.

La vicenda

Le indagini erano state condotte subito dopo la denuncia da parte degli stessi carabinieri e hanno consentito di ricostruire quanto accaduto nel tempo, intervenendo subito con la comunicazione della vicenda alla magistratura, con poi la detta Procura che ha valutato sussistessero, sempre nell'ipotesi accusatoria, i gravi indizi di reato e l'attualità di esigenze cautelari, tanto da presentare la richiesta al Gip della misura cautelare.

I carabinieri spiegano anche che al termine delle formalità di rito l'uomo, dal regime degli arresti domiciliari, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria rodigina per l'interrogatorio di garanzia, con l'inchiesta che si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

Allarme violenza di genere: numeri in aumento

Proprio l'altro giorno, durante la festa per i 210 anni dalla fondazione, i carabinieri avevano fornito vari dati sulla sicurezza e la criminalità, erano stati evidenziati anche quelli della violenza di genere, segnalando che nei dodici mesi precedenti c'erano stati 140 episodi segnalati, che avevano portato a 23 arresti e 147 denunce a piede libero. Un numero che desta sempre più preoccupazioni e aumenta l'impegno delle forze dell'ordine e delle reti sociali di aiuto e protezione.