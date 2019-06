Vigili anti-sballo in azione nei bar fra i giovani

di Alberto Lucchin

ROVIGO - Ieri è stato l'ultimo giorno di scuola per i 5.500 studenti delle scuole superiori rodigine e, come ormai vuole la tradizione, ci si dedica ai saluti degli insegnanti e ai classici gavettoni negli spazi appena fuori dalle aule in cui si sono trascorsi nove mesi. Al termine delle corse nei cortili degli istituti oppure per le strade del centro, in cerca delle fontanelle in cui ricaricare le bottiglie con cui inzuppare d'acqua gli amici, i giovani studenti si sono dati appuntamento nei vari bar del centro, dove sotto il...