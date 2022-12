ROVIGO - Infinitamente grazie, Christian: con queste parole un 46enne di Trento ha concluso una lettera manoscritta inviata nei giorni scorsi a Giovanni Fiore, poliziotto della questura di Rovigo e più precisamente agente del Distaccamento della Polizia stradale di Badia Polesine. Ora Giovanni Fiore è anche un eroe per lo sconosciuto di Trento che gli deve la vita.

Il fatto

Qualche giorno fa l'agente Fiore si trovava a Trento per trascorrere il fine settimana con la compagna, quando nei pressi di una gelateria ha notato un avventore seduto a un tavolino che iniziava a tossire ripetutamente. Accorgendosi che stava rischiando di morire soffocato a causa di un boccone di cibo andatogli di traverso, non ha esitato a intervenire e grazie alla manovra di Heimlich appresa durante un corso di addestramento, è riuscito a salvare la vita all'uomo che non appena rientrato a casa, ha deciso di scrivere al giovane poliziotto una bellissima lettera di ringraziamento. Una storia a lieto fine che mette in luce quanto sia di fondamentale importanza conoscere le manovre salvavita e quanto l'addestramento si sia rivelato decisivo.