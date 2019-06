Treni soppressi, stazione invasa da centinaia di bus

di Marco Scarazzatti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Nessuna protesta o lamentela particolarmente accesa, ma disagi si. E d'altra parte era inevitabile. Il fine settimana è stato di fuoco, in tutti i sensi, non solo per il rialzo improvviso delle temperature, ben sopra i 30 gradi, ma anche per i viaggi di passione cui sono stati costretti gli utenti della tratta ferroviaria Bologna-Padova e non solo. Questo per i lavori di ampliamento di un sottopasso a Monselice, che ha costretto Ferrovie dello Stato a sostituire numerosi treni con altrettante corriere e in alcuni casi ad annullare del tutto la corsa (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Ic, Icn, En). Altri treni, con numerazione modificata, hanno percorso la via Padova-Verona-Bologna e viceversa.