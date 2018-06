Strade e sicurezza, un bollettino di guerra

di Francesco Campi

ROVIGO - Campanelli d'allarme che suonano a intervalli regolari a ricordare che la viabilità di Rovigo ha dei punti a elevata pericolosità, dei veri e propri punti neri, con un tasso di incidentalità più elevato rispetto alla media e con il rischio che possano essere teatro di tragedie.DIVIETI DI TRANSITOL'incidente di mercoledì sera, fra tre auto, in via Forlanini all'incrocio con via Ponte dell'Asino, a Grignano, ha riproposto con forza il tema della sicurezza di questa arteria, in tutta la sua lunghezza, a cominciare dal divieto