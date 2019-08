di Alberto Lucchin

ROVIGO Tanti cantieri, ma anche caos sulle strade rodigine: segnaletica orizzontale assente, spartitraffico in plastica e transenne sembrano ormai destinati a diventare parte dell'arredo urbano di molti incroci stradali della città e l'abbandono di alcune zone private della città ha prodotto una invasione verde di rami, erbacce e sterpaglie. Le strade del capoluogo, nelle ultime settimane, sono state al centro di un restyling generale. Erano anni che il Comune non interveniva così massicciamente per riasfaltare le...