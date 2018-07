di Francesco Campi

ROVIGO - «Lei era per terra che piangeva e lui le si accaniva sopra con calci e pugni, come un animale. Ho provato a spostarlo, ma era una furia. A ripensarci mi viene ancora la pelle d’oca». Testimone suo malgrado della violenta aggressione di un uomo nei confronti di una donna è stata la giovane titolare che con la sua edicola rappresenta un vero e proprio presidio in stazione a Rovigo.