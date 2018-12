Botti sequestrati ai tifosi, la delusione «Troppa severità»

di Paolo Romagnolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Un pomeriggio iniziato allo stadio e finito in Questura. Una scelta di sicurezza che ha rovinato la festa delle Posse rossoblù, accorse sabato al Battaglini per sostenere come sempre la FemiCz Rovigo. Le nove mete segnate dai Bersaglieri al Verona (61-7) per i soci del club sono passate quasi in secondo piano di fronte all'imprevisto ritiro dei fuochi d'artificio destinati alla coreografia in tribuna da parte di un poliziotto.Non botti, razzi o bengala. Nel sacchetto intercettato al solito banchetto allestito dalle Posse allo stadio, che aveva passato il controllo ai cancelli da parte dei Carabinieri, c'erano cinque scatole di stelline luminose (una cinquantina in tutto), due fontanelle e uno spara-coriandoli. Semplici giochi pirici.