Ventiduenne fa sesso con una bimba di 12 anni. Trovate foto hard di altre sette vittime

di Francesco Campi

ROVIGO - Lui aveva già compiuto, quando avrebbe estorto: uno a casa propria, a Mesola, uno nella sua auto, nella campagna di Ariano, e uno su una panchina lungo l'argine del Po, sulla sponda di Ariano Ferrarese. Non solo, ma quattro anni prima, appena maggiorenne, avrebbe indotto a un rapporto sessuale anche un'altra ragazzina, appena 14enne. E altre tre, sempre di età inferiore ai 14 anni, sarebbero state invece oggetto di baci e toccamenti, in un caso approfittando del'occasione di un passaggio in macchina, in un altro caso minacciando, in caso di rifiuto, di rivelare false voci sul suo conto a persone vicine alla ragazza.