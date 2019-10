Mostrava il seno, li irretiva e derubava: la 34enne Joy condannata a 1 anno

di Francesco Campi

ROVIGO - L'aver sessualmente irretito un uomo, usando il corpo come un'arma di distrazione per alleggerirlo del portafogli, è costato a Joy, come la 34enne nigeriana Belinda Isaac si faceva chiamare, una condanna per furto aggravato a un anno, sospeso con la condizionale. Assolta la connazionale Juliet Osoyibo, detta Jessica, difesa dall'avvocato Andrea Braccioli, che sarebbe stata la sua spalla, ma non sono emersi elementi della sua partecipazione al furto. Secondo la ricostruzione dell'accusa, Joy, dopo aver lasciato...