Scuola: 400 buchi in organico, a settembre a rischio l'avvio d'anno

di Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Quasi 400 i posti che risultano vacanti nelle scuole del Polesine a meno di due mesi dal suono della prima campanella. Dopo la campana d'allarme, fatta risuonare proprio dalle pagine di questo giornale, Stefania Botton, segretario generale Cisl Scuola per le province di Padova e Rovigo, torna a fare il punto sui buchi che si sono aperti per i pensionamenti o per i trasferimenti fuori provincia degli insegnanti e parla di supplentite ancora dominante».