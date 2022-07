Si rompe un tubo dell'acqua in viale Porta Adige, mezza città a secco

ROVIGO - L’asfalto che si è solleva, una vera fontana che si crea in mezzo alla strada e l’acqua che inizia a scorrere come un torrente ad allagare il giardino di un’abitazione e l’adiacente campagna. È quanto provocato ieri sera, domenica 17 luglio, da una rottura di notevoli dimensioni nella condotta principale: mezza città è rimasta senz’acqua o, a pian terreno, con una pressione ridottissima

Tutto è avvenuto intorno alle 20.30 lungo viale Porta Adige, a pochi metri da Boara Polesine sulla corsia che dal centro conduce alla frazione, a due passi dalla pizzeria La Deliziosa. All’improvviso nell’asfalto si apre un fessura di un metro e l’acqua con grande potenza inizia ad uscire. Acqua potabile. Acqua in pressione di una delle due condotte che dall’acquedotto in riva all’Adige porta l’acqua in città.



UN TORRENTE

«Stavamo giocando con il cane in giardino - racconta gli abitanti del bel villino a fianco della rottura - quando ci siamo accorti dell’acqua. Un rumore come un torrente. Allora siamo usciti in strada ed abbiamo visto una sorta di fontana. Incredibile».

Scatta l’allarme. «Abbiamo telefonato al 113 e poi anche ai Vigili del fuoco - continuano -. Insieme a noi probabilmente aveva chiamato anche qualche automobilista». Infatti viale Porta Adige è sempre molto trafficata e l’improvvisa e imponente perdita d’acqua non ha coinvolto nessuna auto. Nessun problema.

Arrivano in forze i Vigili del fuoco che tengono sotto controllo la situazione, ma nulla possono fare, mentre una Volante della Polizia incanala il traffico a senso unico alternato sulla corsia che conduce in città e iniziano ad arrivare i tecnici di Acquevenete. Il primo intervento è chiudere la condotta per limitare la fuoriuscita, un’operazione che però non impedisce lo sversamento enorme nel giardino dell’abitazione. «In alcuni punti c’è anche mezzo metro d’acqua».

L’acqua continua infatti a scorrere dal ciglio della strada sia direttamente nel giardino che dalla stradina in discesa che conduce a un capannone. La forza è notevole, un vero torrente. Lungo viale Porta Adige l’allagamento è significativo, ma ancora di più l’avvallamento nell’asfalto, pericolosamente eroso dalla perdita che forse durava da molto tempo. Una vera buca dove si avverte che sotto c’è quasi il vuoto.



RETE COLABRODO

Il personale di Acquevenete effettua vari sopralluoghi per decidere come intervenire. Intanto la zona viene transennata facendo in modo che il traffico scorra a una certa distanza. Probabilmente stamane all’alba ci sarà l’intervento decisivo per capire l’entità del cedimento, effettuare la riparazione e permettere che l’erogazione dell’acqua potabile in città riprenda regolarmente. Commenda, Tassina, San Pio X, Roverdicrè e molte altre zona sono state toccate dal problema con i rubinetti a secco. Nel 2020 la perdita d’acqua dalle condotte è stato di 39 litri ogni 100 erogato, uno spreco enorme.