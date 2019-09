Dopo 34 anni ritrova in tv i suoi due fratelli adottati: emozioni in diretta dalla Bonaccorti

di Daniela Malin

Emozioni in tv per una storia cominciata a San Bellino e finita con un lieto fine. Mirella Antole, 58 anni, da oltre un trentennio aveva perso notizie di due suoi fratelli Luca e Andrea dati in adozione in tenera età. Da vent'anni con il quinto fratello si era impegnata a ricongiungere la famiglia esponendosi anche economicamente Non erano però mai arrivati a nulla. Poi, dopo l'ultima delusione avuta con un investigatore privato, Mirella ha avanzato la richiesta alla trasmissione "Ho qualcosa da dirti"...