Maxi-rissa al centro La Fattoria, spunta video "napoletano"

ROVIGO- Attimi di paura, l'altro pomeriggio, in uno dei bar del centro commerciale La Fattoria. Erano circa le 16 quando al Via Vai, che si trova nella prima parte della Fattoria, poco distante dalla piazzetta centrale, si scatena una maxi-rissa, che vede coinvolte cinque persone e che finisce con il degenerare, fino al lancio di sedie. Sul posto sono intervenuti gli agenti di sicurezza della Fattoria, che hanno provato a sedare gli animi. Ma a quanto pare non ci sono riusciti, visto che la rissa è poi proseguita all'esterno, vicino al parcheggio.



Anzi, come si vede dal video, tra alcuni ragazzi napoletani e gli agenti di sicurezza della Fattoria ci sono state tensioni che hanno dato vita ad una vera e propria sceneggiata napoletana. «La rissa c'era stata, con cinque persone coinvolte e sedie del bar lanciate per aria» racconta uno dei presenti. Una donna che proprio alle 16 era vicina al bar, prosegue: «È stata una scena bruttissima, I cinque erano fuori di sè, urlavano e uno di loro era steso sul pavimento. La gente era terrorizzata e alcuni dei negozi vicini hanno chiuso le serrande dalla paura. Non avevo mai visto una follia del genere. Nessuno riusciva a fermarli. Ad un certo punto uno di loro ha gridato guarda l'hai ucciso! e tutt'intorno si è scatenato il fuggi-fuggi».

