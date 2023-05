ROVIGO - Un gigante incompiuto che da oltre 15 anni è al centro di numerose polemiche per lo stato di degrado e abbandono in cui versa, un biglietto da visita poco edificante per il capoluogo che da anni fa i conti con impalcature, topi ed erbacce in un’area adiacente il proprio “salotto buono”. La sorte del residence Titanus, il grande complesso edilizio a forma di H situato tra le vie Levico e Sacro cuore, sembra segnata da anni. Da quando, cioè, circa una decina d’anni fa, il cantiere avviato nel 2008 dalla nota impresa Sicav, poi fallita, è stato abbandonato. E invece qualcosa si muove. Perché l’immobile, o meglio tutto quello che dell’edificio è stato realizzato fino al momento dell’abbandono, è stato acquistato e il titolare dell’investimento pare abbia anche una certa fretta di mettere in moto i lavori per portarli a compimento.



LA SVOLTA

Da Palazzo Nodari l’intera operazione è stata confermata da chi è bene informato. Tra questi c’è l’assessore all’Urbanistica Luisa Cattozzo che pur non essendo direttamente coinvolta in veste di rappresentante dell’amministrazione, dal momento che si tratta di un intervento di carattere privato, qualche dettaglio è in grado comunque di fornirlo. Il complesso edilizio incompiuto è stato recentemente acquistato da una società di Padova che lo ha ottenuto tramite procedura fallimentare. L’immobile, infatti, risultava in vendita all’asta a marzo 2022 a una cifra che superava di poco il milione di euro. L’asta è stata poi battuta verso fine giugno 2022. L’evoluzione di quella particolare procedura non è dato saperla, ma sta di fatto che adesso la proprietà è passata di mano: una società padovana si è accaparrata l’edificio e ha iniziato a rapportarsi con gli uffici tecnici del Comune per verificare lo stato di avanzamento degli interventi già realizzati. Quelli che per anni sono stati sotto gli occhi di tutti i rodigini senza che questi ultimi vedessero più muoversi un mattone.



Obiettivo dell’investimento, a quanto pare, è di mantenere l’iniziale destinazione dell’immobile: direzionale, commerciale e residenziale, come testimonia anche il rapporto di valutazione stilato dal Tribunale di Rovigo nel 2019 nell’ambito della procedura di esecuzione immobiliare promossa da Rovigobanca. Secondo quanto trapela dagli uffici, al piano terra saranno realizzati degli spazi commerciali, poi qualche ufficio e ai piani superiori, numerosi spazi residenziali. In pratica, negozi, uffici e appartamenti. Con l’avvio del cantiere che secondo quanto riferito dall’assessore Cattozzo, avverrà «in tempi strettissimi, anche perché l’edificio era in avanzato stato di realizzazione». Cantiere, tra l’altro, che era partito fin da subito in salita: poco dopo l’avvio dei lavori, nel 2008, durante gli scavi, era stato rinvenuto un ordigno bellico che è stato necessario rimuovere per il disinnesco. Tutto questo aveva paralizzato la zona per una mezza giornata e alcuni residenti erano stati anche evacuati per motivi di sicurezza. Negli anni le polemiche sullo stato di degrado, dopo l’abbandono del cantiere, si sono fatte sentire spesso, ma poco o nulla è stato fatto fino agli anni 2020 e 2021, quando l’amministrazione ha fatto mettere in sicurezza e poi rimuovere la grande gru che sovrastava l’edificio e aveva chiesto al curatore fallimentare di tenere in ordine l’area del cantiere.