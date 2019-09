Banda di rapinatori cinesi, 3 a processo: il pm chiede 10 anni di carcere

LENDINARA - Avevano seminato il terrore anche in Polesine e ora arriva il conto: una richiesta di condanna a dieci anni e mezzo complessivi, formulata durante il processo che vede imputati tre cinesi, componenti di una batteria di rapinatori che, partendo da Prato, in Toscana, hanno compiuto razzie in tutto il Nord Italia. A Lendinara, il 23 settembre del 2013, avevano colpito in tre, facendo irruzione in un minimarket, a volto scoperto, armati di un coltello e una pistola, minacciando sia il titolare che la figlia appena 14enne, colpendo il primo con il calcio della pistola e facendolo rovinare addosso ad uno scaffale. Poi, li avevano legati e imbavagliati entrambi, stringendo polsi e caviglie con delle fascette di plastica da elettricista e tappando loro la bocca con dello scotch. Infine, li avevano trascinati e chiusi dentro il bagno. «Stai zitta, ho il coltello se urli ti uccido, non devi neanche piangere», aveva detto uno detto uno dei tre alla ragazzina, terrorizzata



