Rapina con lo spray sotto la Cattedrale: anziana salvata da un passante

di Guido Fraccon

ADRIA - Solo il sangue freddo e la prontezza di riflessi di un infermiere dell’Ulss 5 Polesana, che in quel momento stava transitando in zona, ha evitato una possibile rapina. Sull’episodio, che si è verificato venerdì mattina in via Marconi, sotto l’ombra della cattedrale, indaga la Polizia Locale. Vittima di una coppia di malviventi un’anziana. I due dopo avere suonato il campanello di casa, fingendosi due tecnici, le hanno spruzzato addosso dello spray urticante, presumibilmente al peperoncino. Il provvidenziale intervento dell’atletico infermiere, con un passato da calciatore, le ha evitato guai peggiori.