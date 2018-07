Riprese con sommozzatori le ricerche del ragazzo scomparso in golena

ROVIGO - Sono riprese stamani le ricerche del ragazzino disperso da ieri pomeriggio nella golena del fiume Po a Bergantino (Rovigo). Il giovane, di origine marocchina, era in compagnia di altri tre amici; alcuni passanti hanno visto due di loro in difficoltà in acqua. Uno è stato recuperato mentre l'altro è scomparso. Le perlustrazioni sono svolte con l'ausilio del Nucleo sommozzatori di Venezia, mentre a breve ripartirà la ricognizione dall'alto con l'elicottero «Drago 71» di Venezia.

