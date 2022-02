ROVIGO Le condizioni in cui versa il ponte della Fonderia di via Martiri di Belfiore sono ben note all’amministrazione comunale che da tempo ha messo sotto la lente di ingrandimento l’infrastruttura ed è pronta, nel giro di pochissimo tempo, a intervenire per risanarla. Del resto, la crepa trasversale che si è aperta martedì sera sulla sommità del manufatto, da una balaustra all’altra attraversando l’intera carreggiata, tanto che i residenti della zona, preoccupati, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, ha messo in luce, una volta di più, quanto sia urgente e necessario un intervento di sistemazione del manufatto già inserito in un piano di ristrutturazione messo a punto dall’amministrazione nel quale è stato inserito, in via prioritaria, anche il ponte del Bassanello che attraversa l’Adigetto all’altezza di viale Porta Po.

Sul ponte della Fonderia, dopo un primo sopralluogo da parte dei vigili del fuoco allertati dei cittadini martedì sera, ieri mattina ne ha fatto seguito un altro. A effettuarlo è stato un anche tecnico esterno incaricato dal Comune. A lui, infatti, l’amministrazione ha affidato, ben prima della recentissima crepa, il compito di realizzare la mappatura e la progettualità per la sistemazione dei due ponti in questione.

NESSUNA CHIUSURA

Sul ponte della Fonderia, in particolare, per il momento non è prevista alcuna chiusura o riduzione di carico, come era stato disposto per il ponte del Bassanello negli anni scorsi, per il quale, tra l’altro, era stata sistemata la pavimentazione. La struttura, dunque, resta aperta al traffico, ma i tempi per intervenire, a questo punto, si accorciano ulteriormente tant’è che gli uffici di Palazzo Nodari, che nel giro di pochi giorni riceveranno la relazione contenente lo studio di fattibilità redatto dal professionista incaricato, sono già pronti con un progetto esecutivo di ristrutturazione cui seguirà, a stretto giro, l’affidamento dei lavori.

Il ponte di via Martiri di Belfiore e il ponte del Bassanello non solo le uniche due infrastrutture sotto la lente d’ingrandimento del tecnico incaricato dal Comune. Di certo, sono quelle su cui il Comune interverrà in via prioritaria, viste le condizioni in cui versano e il carico quotidiano di mezzi che sopportano. Il lavoro di ricognizione e monitoraggio dei ponti rodigini riguarda 25 strutture del territorio sulle 50 presenti complessivamente: sono state scelte sulla base del criterio della maggior percorrenza. In pratica, i ponti più trafficati. Una volta terminato il monitoraggio, verranno predisposti i vari interventi di sistemazione e manutenzione da realizzare. Si tratta di opere che saranno finanziate con un milione di euro in arrivo da Roma grazie a un bando ministeriale che il Comune si è aggiudicato e dal quale saranno attinte, in primis, le risorse per i ponti della Fonderia e del Bassanello ai cui progetti, come detto, il Comune ha dato la priorità e i cui lavori partiranno non appena il finanziamento sarà nelle disponibilità di Palazzo Nodari.

I FINANZIAMENTI

Il milione di euro per i ponti, tra l’altro, è solo una parte dei finanziamenti che Rovigo si è aggiudicato tramite i bandi ministeriali. Sì, perché è in arrivo un altro milione per le piste ciclabili, uno per strade e marciapiedi e un altro ancora per il sistema fognario e le criticità idrauliche. Il tutto per un ammontare complessivo di quattro milioni per intervenire in ognuno dei quattro comparti infrastrutturali indicati.

Tornando al ponte di via Martiri di Belfiore, c’è da dire che i suoi acciacchi sono iniziati da tempo. Lo scorso luglio, per esempio, pietrisco e calcinacci si erano depositati sulle due mensole sottostanti e anche il punto di raccordo delle due pile portanti della struttura del ponte appariva segnato da crepe.