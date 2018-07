Polesine flagellato da raffiche di vento: case senza luce e alberi abbattuti

I servizi nell'edizione di Rovigo de Il Gazzettino di martedì 17 luglio

ROVIGO - Untra le 4,30 e le 4,40 stanotte ha flagellato il. Tante richieste di intervento ai, soprattutto da Rovigo e dall': Attualmente ne hanno una settantina amcra in corso.Nessun ferito, né danni gravi alle cose. Soprattutto alberi, rami e pali dell’illuminazione caduti per terra. Particolarmente difficile la situazione in Alto Polesine, dove la furia del vento ha abbattuto alcuni, lasciando alcune zone al. In alcuni punti la corrente elettrica deve ancora essere ripristinata.